أبوالغيط: القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطرة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، أنّ «القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطرة»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«وقف الوضع المتدهور الذي ينذر بانفجار لا يتمناه أي طرف».

وقال أبوالغيط، خلال أعمال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، إنّ «برنامج حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يقوم على الاستيطان لا السلام، ويسعى لضم الأراضي لا لحل الدولتين».

وأشار إلى أنّ «الحكومة الإسرائيلية جزءٌ من المشكلة وليس من الحل، وتخلق بسياساتها الاستفزازية ما يزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالاً». وشدد على ضرورة مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة، وعدم التسامح مع خطابهم العنصري وعنف المستوطنين الذين يحرضون عليه.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المجلس الوزاري تابع بشكل حثيث تطورات القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تحديات غير مسبوقة.

وأضاف، خلال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، أنّ «هناك تمسكاً بأن حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية».

وأشار إلى «إدانة الجامعة العربية للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وكذا إدانة أحداث جنين، محذراً من أن العنف المتصاعد وإراقة دماء الفلسطينيين يوسع دائرة التوتر في المنطقة».

وانطلقت أمس أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 160 بقيادة المغرب الذي تسلم الرئاسة من مصر.