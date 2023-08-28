الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية

واصل الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في تشاد توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرى مدينة أمدجراس، وهي «كاسوقي وكامروت وكوكونا وهيركي وسومونتا وبروبري»، وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويتكوّن الفريق الموجود في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية. ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في أمدجراس مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين، بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى، والإطلاع عن قرب على احتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيف العفاري، إن الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في جمهورية تشاد واصل توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أمدجراس والقرى التابعة لها، وذلك بتنسيق من قبل مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تقوم بتوفير الدعم للاجئين السودانيين في تشاد.