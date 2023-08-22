بمكرمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك.. رئيس سيشل يفتتح مستشفى لاديج

افتتح رئيس جمهورية سيشل، وافل رامكالاون، المستشفى الجديد الذي أقيم بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في جزيرة لاديج، بكلفة تزيد على 25 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

حضر حفل الافتتاح، الأمين العام المكلَّف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حمود عبدالله الجنيبي، والقائم بأعمال سفارة الدولة في فكتوريا، أحمد النيادي، ووزيرة الصحة في سيشل، بيجي فيدوت، ووزير الشؤون الخارجية والسياحة، سيلفستر راديغوند، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة في سيشل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويأتي افتتاح مستشفى لاديج ضمن النهج الإنساني لدولة الإمارات تجاه الدول الصديقة، والذي يتضمن دعم المشاريع التنموية والحيوية، ومن أهمها مشاريع القطاع الصحي؛ إذ يعتبر المستشفى، الذي تم إنشاؤه في ثالث جزيرة من حيث عدد السكان في جمهورية سيشل، من المشاريع الرئيسة في هذا القطاع وسيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان الجزيرة والجزر القريبة.

وأعرب رئيس جمهورية سيشل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وامتنانه لمكرمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمويل بناء المستشفى الذي يعتبر هدية لسكان جزيرة لاديج وعلامة فارقة في تاريخ الجزيرة.

وأكد أن بناء المستشفى يمثل امتداداً للدعم المستمر والإنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لجمهورية سيشل وشعبها، مستذكراً موقف سموه أثناء جائحة «كوفيد-19» في توفير اللقاحات والمعدات الطبية، التي أسهمت في مواجهة واحتواء تداعيات الجائحة على شعب سيشل، وهو ما يعكس مدى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد حمود الجنيبي، أن افتتاح هذا الصرح الصحي والإنساني والتنموي الكبير، يجسد عمق العلاقة بين شعبي دولة الإمارات وجمهورية سيشل، ويعتبر ثمرة يانعة لتعاون بناء وشراكة قوية بين الدولتين.

وأضاف: «يحقق هذا المشروع استراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الضرورية للشعوب الصديقة؛ إذ تحرص دولة الإمارات بشكل دائم على تعزيز جهودها ومبادراتها على الساحة الإنسانية في هذا البلد الصديق، ويعد هذا المشروع إضافة حقيقية لهذه الجهود ونقلة نوعية لمبادراتنا التنموية في المجال الصحي»، معرباً عن شكره لجميع من أسهم في تنفيذ هذا المشروع الرائد، وفي مقدمتهم حكومة جمهورية سيشل والمسؤولين في وزارة الصحة هناك.

وأوضح الجنيبي، أن المستشفى يخدم نحو 3000 من السكان المحليين سنوياً، وتمت إقامته وفق أحدث المواصفات العالمية وتجهيزه بأفضل الأجهزة والمعدات كمنشأة صحية متكاملة تسهم في تعزيز مستوى الرعاية والخدمات الصحية لسكان جزيرة لاديج، وفي مختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تحتاجها الجزيرة والجزر المجاورة.

من جانبه، قال أحمد النيادي إنه تم افتتاح المستشفى بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ليؤكد استمرار العطاء الإنساني الإماراتي في جزيرة كانت تفتقد للرعاية والخدمات الصحية اللازمة، مضيفاً أن المستشفى سيخدم ليس فقط جزيرة لاديج، بل أيضاً جزيرة بارلين المجاورة.

ورفع النيادي أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الدعم الكبير لمثل هذه المشاريع في جمهورية سيشل.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المشاريع الخارجية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أحمد الهاجري، أن المستشفى يعد أول مستشفى تخصصي في جزيرة لاديج، ويضم وحدات وتخصصات عدة من أهمها وحدة العلاج الطبيعي، والطوارئ، وعيادة الطب العام، وعلاج الأسنان، والسمع، والعيون، وغرفة للعمليات والإفاقة، بجانب وحدتين لغسيل الكلى، والنسائية والتوليد، وغيرها من التخصصات التي تخدم الجزيرة والجزر القريبة منها.

كما يضم المستشفى وحدات السونار، وتخطيط القلب، والغاز الطبي، والتعقيم الطبي، بالإضافة إلى وحدتي المختبر ومعالجة النفايات الطبية، وعنابر للرجال والنساء والأطفال، وعنبر للعزل وغرفة للولادة الطبيعية.

من جهتها، قالت رئيسة قسم إدارة المشاريع والمبادرات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لطيفة معيض الأحبابي، إن افتتاح مستشفى لاديج الذي أقيم بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كهدية إلى شعب جمهورية سيشل، يجسد مسيرة العطاء التي تنتهجها دولة الإمارات التي يستمر عطاؤها ليمدّ جسور الأمل للفئات المحتاجة، مشيرة إلى أن المستشفى سيقدم جميع خدماته لجزيرة لاديج والجزر المجاورة.

• افتتاح المستشفى يأتي ضمن النهج الإنساني لدولة الإمارات تجاه الدول الصديقة، والذي يتضمن دعم المشاريع التنموية والحيوية، ومن أهمها مشاريع القطاع الصحي.