الإمارات وكوريا الجنوبية تناقشان المشروعات المستقبلية في التعاون النووي

عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين الإمارات وكوريا الجنوبية اجتماعها الخامس في العاصمة الكورية، سيؤول، في وقت اتفق فيه الطرفان على استكشاف الفرص الاستثمارية، بما يشمل تطوير مشروعات لمحطات طاقة نووية جديدة خارج الدولة.

وترأس وفد الدولة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن جانب كوريا الجنوبية، نائب وزير الشؤون الخارجية، أوه يونغ جو.

وأكد المزروعي في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أهمية المناقشات التي عقدت بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووزير الشؤون الخارجية لكوريا الجنوبية، بارك جين، خلال زيارة سموه إلى كوريا الجنوبية في يونيو 2023، حيث أكدت عمق العلاقات بين البلدين التي أثمرت العديد من الإنجازات المهمة بما في ذلك برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما تعزيز وتوسيع هذه الشراكة، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاستراتيجي في مختلف جوانب الطاقة النظيفة، لدعم برنامج الطاقة النووية السلمي.

وإدراكاً لإمكانات التقنيات النووية المتقدمة، مثل المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في ذلك القطاع، بما يشمل تطوير مشروعات لمحطات طاقة نووية جديدة خارج الدولة، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة والمتميزة لمحطات «براكة» للطاقة النووية، التي تؤكد على القدرات المشتركة للدولتين.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التعاون في مجال أمان وأمن الطاقة النووية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على التعاون، وتنظيم فعالية مشتركة خلال «مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في سبتمبر 2023، يسلط الضوء من خلالها على نموذج التعاون الناجح بين الإمارات وكوريا الجنوبية في المجال الرقابي النووي، وعرض أفضل الممارسات التي يمكن نقلها عالمياً. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الدولتين، تم إنشاء لجنة رفيعة المستوى في عام 2018، من أجل تعزيز وتوسيع نطاق التعاون النووي، وفقاً للاتفاقية الموقعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية 2018.

وأكد المزروعي دور وأهمية اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وكوريا في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الطاقة النووية السلمية، حيث أسهمت في بناء بنية تحتية قوية لمزيد من فرص التعاون الاستراتيجي.

وقال: «أنا واثق بأننا سنعمل معاً نحو تحقيق توجيهات القيادة في البلدين، ودعم رؤيتنا المشتركة».

يذكر أن اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين الإمارات وكوريا الجنوبية تضم ثلاث مجموعات عمل تشمل التعاون في مشروع محطة براكة للطاقة النووية والمشروعات الخارجية، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، والتشريعات في أمن وأمان الطاقة النووية.

• أكد الجانبان التزامهما تعزيز وتوسيع الشراكة لدعم برنامج الطاقة النووية السلمي.

• اتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التقنيات النووية المتقدمة.