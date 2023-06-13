عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليابان يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، حيث بحثا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى طوكيو.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ويوشيماسا هاياشي، عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

كما بحث الوزيران عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرضا التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتينة مع اليابان، وهناك حرص من قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر، وقد جاء التوقيع على وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر 2022، ليجسّد هذه المساعي، ويعكس تطلعات البلدين نحو ترسيخ نموذج متميز للتعاون التنموي في مختلف المجالات.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان في المجالات كافة، المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض سموه وياسوتوشي نيشيمورا، خلال اللقاء الذي عقد في طوكيو، الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، خصوصاً مع حرص البلدين على استثمار شراكتهما لتحقيق التنويع الاقتصادي الداعم لمسارات التنمية المستدامة.

وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون الثنائي في الطاقة والمناخ، مع استضافة دولة الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بتطور وتنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعات عدة، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، مؤكداً تطلع البلدين، بدعم ورعاية من قيادتيهما، إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون البنّاء في كل المجالات الحيوية، بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية.