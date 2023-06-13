الإمارات وأوكرانيا تبحثان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، خلال زيارتها أوكرانيا على رأس وفد من الدولة، رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين، وناقشا الوضع الإنساني الراهن على الساحة الأوكرانية، وسبل تقديم الدعم للتخفيف من آثاره.

وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا، عن تطلع بلاده للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مؤكداً ثقة أوكرانيا بقدرة الإمارات على تقديم نسخة استثنائية من المؤتمر، تشكل منصة للتعاون الدولي ودفع الجهود لتنفيذ التعهدات المناخية من أجل الحفاظ على الكوكب.

وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا عن تقدير بلاده لجهود الإمارات الإنسانية ودعمها المتواصل للشعب الأوكراني جراء الأزمة الراهنة. وأكد التزام بلاده بمبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية، منوهاً بجهود دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار ودفع جهود السلام.

وقال إن أوكرانيا حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات في مختلف المجالات، والبحث عن مشروعات استراتيجية مشتركة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق.

ودعا رئيس وزراء أوكرانيا، الإمارات للانضمام إلى «مؤتمر إعادة الإعمار» المزمع عقده في لندن، لمناقشة المبادرات المشتركة المستقبلية في هذا الصدد، والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية.

من جهتها، أكدت مريم المهيري، تواصل دعم الإمارات الإنساني والإغاثي للشعب الأوكراني، والعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية التنموية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي، وتفتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية.

كما التقت، خلال الزيارة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، وبحثتا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، في ظل العمل على دفع المحادثات القائمة بين البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كونتانغو الاستشارية التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، وصندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، من جانب تانسل كيليكارسلن الرئيس التنفيذي لشركة كونتانغو، ورئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف، بحضور نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر غريبان.

وأكدت المهيري، خلال اللقاء، متانة العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وأوكرانيا، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، داعية إلى العمل المشترك للاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة.

كما التقت المهيري، رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك. وأكدت عمق علاقات الصداقة التي تربط الإمارات وأوكرانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وفي إطار زيارتها الرسمية، زارت المهيري مركز حماية حقوق الطفل في كييف، واطلعت - والوفد المرافق لها - على المبادرات الداعمة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، إضافة إلى المشروعات التي تعزز تعليم الأطفال وتقديم الدعم الصحي لهم، وذلك بحضور دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا.