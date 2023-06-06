إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية

أعادت إيران فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، وحضرت مراسلة وكالة "فرانس برس" حفلاً لمناسبة إعادة عمل البعثة في مقر السفارة الإيرانية بالرياض.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضاً القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار، كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

وكانت إيران أعلنت، أمس، أنه سيعاد يومي الثلاثاء والأربعاء رسمياً فتح سفارتها في الرياض والقنصلية العامة في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتستأنف البعثة عملها في مقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض، قرب السفارة السورية التي من المقرر إعادة فتحها قريباً مع إعلان الرياض ودمشق الشهر الماضي عودة بعثاتهما الدبلوماسية للعمل.