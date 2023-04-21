منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد القتلى في السودان إلى 413

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل ستة أيام.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة مارغريت هاريس إن المنظمة سجلت حتى الآن 11 هجوما على منشآت صحية في السودان ودعت إلى وقف مثل هذه الهجمات.

وذكر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر أنه تم الإبلاغ عن مقتل تسعة أطفال على الأقل في القتال وإصابة أكثر من 50.

وحذر من أن القتال يعرض للخطر حياة الأطفال السودانيين الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية.

وقال إلدر للصحافيين "يعاني السودان بالفعل أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال في العالم... والآن توقفت خدمات الرعاية الضرورية لما يقدر بنحو 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وهذا يهدد حياتهم".

ودعت منظمة الصحة من قبل طرفي الصراع إلى فتح ممر إنساني للعاملين في المجال الصحي والمرضى وسيارات الإسعاف.