مستوطنون إسرائيليون يشتبكون مجدداً مع فلسطينيين في بلدة حوارة

وقعت اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين ومواطنون فلسطينيون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة التي أضرم المستوطنون النار في عدد من المباني والسيارات فيها الأسبوع الماضي.

وذكر مسعفون أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطيني بجروح طفيفة.

وقال المسؤول الفلسطيني عن ملف المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عدة مستوطنين إسرائيليين هاجموا متجراً في البلدة، ما أدى إصابة شخص بجروح في الرأس.

وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة بالقرب من المتجر مستوطنين إسرائيليين يرشقون المتجر بالحجارة، وفلسطينيون يردون عليهم بالحجارة ايضاً.