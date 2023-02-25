عقوبات على موسكو وتعهدات بدعم أوكرانيا في الذكرى الأولى للحرب

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا، توقيع عقوبات جديدة على روسيا وحلفائها، وفرض قيود ورسوم جديدة على التصدير، وفيما فرضت دول أخرى عقوبات على موسكو، التي هددت بالمضي قدماً حتى بولندا، تلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية وتعهدات بدعم دولي.

وتفصيلاً، انضمت الولايات المتحدة إلى دول مجموعة السبع في خطط لتوقيع عقوبات ستستهدف 200 فرد وكيان وعشرات المؤسسات المالية الروسية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن العقوبات موجهة إلى أهداف في روسيا، و«جهات فاعلة من دول ثالثة» في أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي.

وأضاف البيت الأبيض «سنوقع عقوبات على آخرين، يرتبطون بقطاعي الدفاع والتكنولوجيا الروسيين، ومن بينهم المسؤولين عن إعادة ملء المخزون الروسي من الأصناف الخاضعة للعقوبات، أو تمكين روسيا من تفادي العقوبات».

ومن المقرر أن يوقع بايدن على قرارات لرفع الرسوم الجمركية على المنتجات الروسية المستوردة. وسيؤدي هذا لزيادة الرسوم على أكثر من 100 من المعادن والمنتجات الكيماوية الروسية بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض «سيرفع ذلك كثيراً تكلفة دخول الألمنيوم المصهور أو المصبوب في روسيا إلى السوق الأميركية لمواجهة الضرر الذي يلحق بصناعة الألمنيوم المحلية».

وستتخذ وزارة التجارة الأميركية إجراءات عدة لتقييد الصادرات، إذ ستُدرج في قوائمها قرابة 90 شركة روسية، وشركات بدول ثالثة، من بينها الصين، بسبب مشاركتها في التهرب من العقوبات لدعم قطاع الدفاع الروسي.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الأميركية، أمس، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة ملياري دولار.

وقالت وزارة الدفاع إن هذا يشمل ذخائر إضافية لقاذفات الصواريخ المتعددة طراز هيمارس، والطائرات المسيرة طراز سويتشبليد، ومعدات لكسح الألغام.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان: «في ظل قيادة الرئيس جو بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 32 مليار دولار في شكل مساعدات أمنية كفيلة بتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا على مدار العام الماضي».

وفي بنغالور بالهند، اندلعت التوترات بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا أمس، في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة، حيث أثرت الجغرافيا السياسية في الأجواء ما لم يكن قد أثرت أيضاً في جدول أعمال التجمع في مركز التكنولوجيا الهندي في بنغالور.

ودانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين «الحرب غير المشروعة وغير المبررة ضد أوكرانيا»، في جلسة حضرها المسؤولون الروس، وكررت دعوات دول مجموعة العشرين لبذل المزيد لدعم أوكرانيا وإعاقة المجهود الحربي الروسي.

وفي بروكسل شدد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الـ30 على استمرار دعمهم لأوكرانيا، في الذكرى الأولى للحرب، وقالوا إن الحلف الدفاعي صار أقوى في العام الماضي. وجاء في بيان للحلف: «نؤكد كحلفاء تضامننا مع الحكومة والشعب في أوكرانيا.»

وفي كييف أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة إلى الأمة ألقاها لمناسبة مرور عام على بدء الحرب، في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة».

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تحضر هجوماً مضاداً ضد الجيش الروسي. وكتب ريزنيكوف على «فيس بوك» «سنشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي. سيكون هناك هجوم مضاد. نعمل بجهد للتحضير له».

في موسكو، أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف أيضاً، أن موسكو «ستنتصر» في أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا. وقال «نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع.

وفي لندن، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده مستعدة لتوريد طائرات مقاتلة للحلفاء في شرق أوروبا، لتمكنهم من الإفراج عن مقاتلاتهم السوفييتية لمصلحة أوكرانيا. وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تضامن بلاده مع الأوكرانيين، داعياً إلى نصرتهم، وإلى إحلال السلام.

وفي ألمانيا، قال المستشار أولاف شولتس في رسالة عبر الفيديو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في هذا البلد.

وفي وارسو، ذكر وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بلاده سلمت أول دبابة قتالية رئيسة، من الـ14 دبابة من طراز ليوبارد، التي وعدت بها لأوكرانيا. من جانبها أعلنت السويد أنها ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد-2، وأنظمة مضادة للطيران، أسوة بدول غربية أخرى، تعهدت إمداد كييف بأسلحة ثقيلة.

وفي قرار حظي بغالبية واسعة طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام عادل ودائم في الذكرى السنوية الأولى للحرب.