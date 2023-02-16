رئيس الدولة يأمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سورية، وذلك استمراراً لجهود الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

وسيخصص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشروعات إنسانية، استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سورية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين، من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية.

كان صاحب السموّ رئيس الدولة، قد وجه، أخيراً، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى الجمهورية التركية الصديقة.

وتواصل دولة الإمارات لليوم الـ10 على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سورية وتركيا، حيث سيّرت الدولة 70 طائرة إلى سورية وتركيا حتى الآن.

وقد سيّرت دولة الإمارات إلى سورية 38 طائرة تحمل نحو 1.243 طن من المساعدات الغذائية والطبية، إضافة الى 2893 خيمة لإيواء نحو 20 ألف شخص، إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ مكون من 42 شخصاً لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في المناطق المتأثرة من الزلازل.

وعلى الجانب التركي، سيّرت الإمارات 32 طائرة تحمل الأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها نحو 5000 شخص، إلى جانب افتتاح مستشفى ميداني في منطقة «إصلاحية» يحتوي على 50 سريراً متكاملاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً، إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي يحتوي على 200 سرير.

كما أرسلت الدولة فريق بحث وإنقاذ مكوناً من 92 شخصاً لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.

في السياق نفسه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن «عطاء دولة الإمارات الإنساني، جاء في توقيت مهم وحساس لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين والأسر المنكوبة جرّاء الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا».

وأشاد مارتن غريفيث، في تصريحات له بأوامر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.. وذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن «مساعدات دولة الإمارات السخية ستسهم بوجه عام في تقديم المعونات العاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب كلاً من سورية وتركيا».