الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته، رجوة خالد السيف في الأول من يونيو 2023.

وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".

وأضاف البيان: «والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، والملكة رانيا العبدالله ، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد السيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء».

وكان الأمير الحسين بن عبدالله أعلن خطبته بشكل رسمي وفق بيان نشره الديوان الملكي في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتمت الخطبة على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، وكان نشطاء قد أبرزوا مقاطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف، ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.

يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

