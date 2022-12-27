الجيش الكوري الجنوبي يعتذر عن فشله في إسقاط الطائرات المسيرة

اعتذر الجيش الكوري الجنوبي عن فشله في إسقاط خمس مسيّرات كورية شمالية عبرت الحدود المشتركة بين البلدين بعدما واجه انتقادات واسعة بسبب عدم جهوزيته.

ودفعت الطائرات المسيرة سيؤول إلى إطلاق عيارات تحذيرية ونشر مقاتلات في الجو ومروحيات هجومية لإسقاط المسيّرات التي حلّقت إحداها قرب العاصمة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: "في الأمس، غزت خمس مسيّرات المجال الجوي لكوريا الجنوبية ورصدها جيشنا وتعقبها، لكننا نعتذر لعدم تمكننا من إسقاطها".

ويبدو أن جميع المسيّرات عادت إلى الشطر الشمالي رغم عملية مطاردة استمرت خمس ساعات.

وأقرت هيئة الأركان المشتركة أنه على الرغم من أن الجيش قادر على صد "المسيّرات الهجومية التي تشكّل تهديدا فعليا"، إلا أن قدرته على رصد وضرب المسيّرات التجسسية الأصغر محدودة".

وأضافت: "نتيجة ذلك، فإن افتقار الجيش للجهوزية تسبب بقلق بالغ لدى السكان".