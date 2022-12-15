الإمارات تشارك بمؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم الإنساني لمساعدة أوكرانيا

شاركت دولة الإمارات في فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس ، بحضور إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومشاركة نحو 70 دولة ومنظمة دولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث آليات حشد المساعدات الإغاثية والإنسانية لأوكرانيا، للمساهمة في تلبية احتياجاتها من المياه والطاقة والغذاء والصحة والنقل خلال فصل الشتاء.

وأكدت هند مانع سعيد العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية خلال فعاليات المؤتمر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة سارعت بمد يد العون الإغاثي للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، من خلال تدشين جسر جوي من الإمدادات يحمل نحو 600 طن من المواد الغذائية الأساسية والطبية، و10 سيارات إسعاف التي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية لتوصيلها إلى الداخل الأوكراني، ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

وأشارت إلى أن الجهود الإماراتية شملت أيضا قيام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بشحن مئات الأطنان من الإمدادات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف إلى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين، بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت هند العتيبة :" أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، خلال أكتوبر الماضي، بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أميركي، إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية".

وفي ختام كلمتها أكدت هند العتيبة أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين والنازحين في أوكرانيا وذلك انطلاقاً من النهج الإنساني الراسخ لدى قيادة الدولة الرشيدة بمد يد العون لكافة شعوب العالم لمساعدتها في تخطى أزماتها الإنسانية.