الإمارات والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنیام جاي شانكار.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في نیودلھي، بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الھندية، والشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بین الإمارات والھند، في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بین البلدين التي تم توقیعھا عام 2022.

وتناول الاجتماع سبل تنمیة التعاون الثنائي في القطاعین الصحي والتكنولوجي نظراً لأھمیتھما الكبیرة في دعم أھداف البلدين التنموية.

واستعرض سموه والدكتور سوبرامنیام جاي شانكار عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات على الصعیدين الإقلیمي والدولي وتبادلا وجھات النظر بشأنھا.

كما تناول الاجتماع أولويات جمھورية الھند خلال رئاستھا لمجموعة الـ20 لعام 2023، إضافة إلى سبل تعزيز المشاركة الإماراتیة في أعمال المجموعة بصفة ضیف للسنة الثانیة على التوالي، وكذلك سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في أعمال المجموعة انطلاقاً من دوره المھم في دعم جھود التنمیة المستدامة على مختلف الأصعدة.

كما تمت مناقشة آفاق التعاون الإماراتي الھندي على مستوى المجموعات والمنظمات متعددة الأطراف، سواء الشراكات القائمة مثل مجموعة I2U2 أو فرص التعاون المستقبلیة مع مجموعة بريكس ومنظمة شنغھاي للتعاون.

وأكد سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نھیان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات وجمھورية الھند وقیادتھما ترتبطان بعلاقات تاريخیة متینة ووثیقة، وقد أثمرت شراكتھما العديد من النجاحات والإنجازات التي تدعم أھداف البلدين التنموية.

وقال سموه إنه في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بین دولة الإمارات وجمھورية الھند نسعى لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري بما يدعم ھدفنا الطموح برفع حجم تجارتنا غیر النفطیة إلى نحو 100 ملیار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد سموه أن النجاحات الكبیرة في مسار العلاقات التاريخیة بین دولة الإمارات وجمھورية الھند تعد ثمرة لرؤية قیادتھما من أجل ترسیخ نموذج رائد ومتطور للشراكة والتعاون المثمر بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين ويحقق الازدھار الاقتصادي المستدام لشعبیھما.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مسیرة جديدة مزدھرة من علاقات التعاون بین البلدين والعمل المشترك متعدد الأطراف بما يسھم في تعزيز مكانتھما على الصعیدين الإقلیمي والدولي.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركتھا في مجموعة الـ20 خلال رئاسة جمهورية الھند للمجموعة العام المقبل، وكذلك دعم مشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين في أعمال المجموعة انطلاقاً من الإيمان بدوره المھم كشريك أساسي لتحقیق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وعقب اللقاء أقام وزير الشؤون الخارجية في جمھورية الھند الصديقة الدكتور سوبرامنیام جاي شانكار مأدبة غداء، تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق.

حضر اللقاء، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند الدكتور عبدالناصر الشعالي، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد مبارك الهاجري، ومساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عمران أنور شرف الهاشمي.

• عبدالله بن زايد وجاي شانكار بحثا آفاق التعاون الإماراتي الھندي على مستوى المجموعات، والمنظمات متعددة الأطراف.