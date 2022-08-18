رئيس الدولة يهنئ هاتفياً ملك الأردن بمناسبة خطبة نجله الأمير الحسين بن عبد الله

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .. هنأه خلاله بمناسبة خطبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.



و أعرب سموه عن خالص تهانيه و أمنياته بهذه المناسبة إلى عائلة جلالة ملك الأردن الكريمة متمنيا لسمو الأمير الحسين بن عبد الله حياة سعيدة هانئة موفقة.

من جانبه أعرب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عن جزيل شكره و تقديره لتهنئة سموه .. متمنيا لسموه دوام الصحة و السعادة.