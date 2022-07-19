بعد ذوبان مدرج الطائرات.. إيقاف الحركة الجوية في أهم مطار عسكري بريطاني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني توقف الطائرات الحربية عن استخدام قاعدة بريز نورتون الجوية بعدما أذابت درجات الحرارة القياسية المدرج في قاعدة أوكسفوردشاير.

واضطرت الطائرات لاستخدام مطارات بديلة بسبب درجات الحرارة القصوى.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن سلاح الجو أنه "خلال هذه الفترة من درجات الحرارة القصوى، تظل سلامة الطيران على رأس أولويات سلاح الجو الملكي البريطاني، لذلك تستخدم الطائرات مطارات بديلة بما يتماشى مع خطة راسخة منذ فترة طويلة".

واستعدت بريطانيا لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية لأول مرة هذا الأسبوع، حيث حث الوزراء الجمهور على البقاء في منازلهم حيث تسببت موجة الحر في إلغاء خدمات القطارات، وأغلق أحد المطارات في لندن مدرجه وأغلقت بعض المدارس.

وأطلقت الحكومة البريطانية حالة تأهب "طوارئ وطنية" حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة مئوية (102 فهرنهايت) في حديقة جامعة كامبريدج النباتية في عام 2019.

وارتفعت درجة الحرارة يوم الاثنين إلى 38 درجة مئوية في جنوب إنجلترا وسجل ارتفاع جديد في ويلز، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني. ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر سخونة هذا الاسبوع عندما يتوقع تجاوز مستوى 40 درجة مئوية. وقال كيت مالتوس، الوزير المسؤول عن التنسيق الحكومي ، لراديو بي بي سي: "أمامنا 48 ساعة صعبة قادمة".

وحثتت شبكة السكك الحديدية الوطنية الركاب على عدم السفر إلا إذا لزم الأمر، مع عدم تشغيل بعض الخدمات - بما في ذلك طريق رئيسي بين شمال شرق إنجلترا ولندن - خلال أجزاء من يوم الثلاثاء.

فرضت شبكة مترو لندن قيودًا مؤقتة على السرعة، مما يعني أنها ستعمل على خدمة مخفضة مع الرحلات التي تستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

قال جيك كيلي من Network Rail أنه يأمل أن تستأنف العمليات العادية يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، لكن ذلك سيعتمد على "الضرر الذي يلحقه الطقس بالبنية التحتية خلال اليومين المقبلين".

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