واشنطن تحذر من تجربة نووية «محتملة» لكوريا الشمالية

المصدر: متاابعة موقع الامارات اليوم

حذر الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، اليوم، من أن بيونغ يانجغ أكملت استعداداتها على ما يبدو لما ستكون تجربتها النووية السابعة التي يمكن أن تجرى في أي وقت.

وتأتي تصريحات كيم بعد أن قال مسؤولون في سيول، إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وأضاف كيم في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «فيما يتعلق بالتوقيت ، ليس لدي أي شيء أكثر من ذلك».

وأضاف: «من الواضح أنهم قاموا بالاستعدادات في بونجي-ري وأفهم أنهم يستطيعون إجراء التجارب في أي وقت»، في إشارة إلى موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت كوريا الشمالية، من «عقوبة شديدة» حال أجرت بيونج يانج تجربة نووية جديدة.

وقالت واشنطن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إن هناك دلائل تشير إلى أن بيونغ يانغ يمكن أن تجري قريباً أول تجربة نووية لها منذ عام .2017

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، في اجتماع مع نظيرها من كوريا الجنوبية: «سوف يكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذه التجربة».

وقالت: «أي تجارب نووية سوف تمثل انتهاكاً كاملاً لقرارات مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أنه من شأن إجراء مثل هذه التجربة زعزعة الأمن العالمي.

ولم تتطرق شيرمان إلى تفاصيل تتعلق بإجراءات محددة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تعمل مع حلفائها من أجل فرض عقوبات.

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