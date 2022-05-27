تركيا تعلن عن عمليات عسكرية في شمال سورية

المصدر: إسطنبول - د ب أ

أعلنت تركيا عن عمليات عسكرية ضرورية للأمن القومي في اجتماع للمجلس الأمني اليوم الخميس، قبل هجوم عسكري محتمل في شمال سورية.

وشدد المجلس الأمني على أن العمليات العسكرية الجارية على الحدود الجنوبية لتركيا ليست هجوما على وحدة الأراضي لجاراتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن عن هجوم محتمل في شمال سورية الاثنين الماضي، حيث تسيطر تركيا بالفعل على بعض المناطق هناك. وكان ذلك البند الرئيس لاجتماع المجلس الأمني اليوم الخميس.

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