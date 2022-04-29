الإمارات ترسل طائرتين تحملان مواد غذائية وطبية إلى إثيوبيا وإقليم تيغراي

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين طائرتين تحملان على متنيهما 34 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا، منها رحلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ورحلة أخرى إلى إقليم تيغراي، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي المتواصل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا من النساء والأطفال، والعائلات التي تعاني أوضاعا صعبة وتحديات إنسانية كبيرة، نتيجة عدم توافر المواد الغذائية الأساسية والدعم الطبي اللازم.

ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للدول التي تواجه ضائقة خاصة من النساء والأطفال، وللمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء.

وقامت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بتسيير جسر جوي شمل إرسال 18 طائرة من الإمدادات الإغاثية، منها 9 طائرات إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحمل 420 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، و9 طائرات إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي تحمل 280 طنا، وقد استفاد من هذه الإمدادات نحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر تضررا، منهم 960 ألفا من الأطفال والنساء.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت 85 مليون دولار أميركي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية.

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