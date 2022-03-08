الإمارات ترسل طائرة إمدادات عاجلة إلى أوكرانيا

المصدر: أبوظبي ■ وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ.

وهبطت الطائرة في مدينة لوبلن (بولندا)، وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، سالم أحمد سالم الكعبي، إن إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين، خصوصاً من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد التزام الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب شعوب العالم كافة للتغلب على أي أزمة إنسانية، ترسيخاً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (خمسة ملايين دولار أميركي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

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