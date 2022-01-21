محمد بن زايد يتلقّى اتصالين هاتفيين من الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

المصدر: عواصم ■ وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة جوكو ويدودو، أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيات الحوثي على المنشآت والمواقع المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أن استهداف المناطق المدنية يُعد انتهاكاً لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.وشدد الرئيس الإندونيسي على تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسلامة أراضيها، وقدّم خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمبادرة الرئيس الإندونيسي ومشاعره الصادقة التي أبداها تجاه دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية وعلى إندونيسيا وشعبها الصديق الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل مكروه.

كما تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً أمس، من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت عبر خلاله عن إدانته الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي دعم بلاده لكل ما تقوم به الإمارات دفاعاً عن أمنها ضد هذه الاعتداءات، مشدداً على ضرورة التصدي للقوى الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ضحايا الاعتداءات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نفتالي بينيت لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها.

إلى ذلك، أدانت جمهورية قيرغيزستان الهجوم الإرهابي الحوثي، وأكدت وزارة الخارجية في قيرغيزستان في بيان لها أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذا التهديد الخطير.

وأعربت عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل الآثم، وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى، استقبل وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، في مكتبه سفير الدولة لدى باكستان، عبيد إبراهيم سالم الزعابي. وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبراً أنها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجوم الإرهابي الجبان، منهم مواطن باكستاني.

وأضاف: «ترتبط دولة الإمارات وباكستان بعلاقات تاريخية راسخة، ونؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها»، معرباً عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدوره قدم الزعابي الشكر على الموقف الباكستاني الثابت والإدانة الحازمة والتضامن الصادق مع دولة الإمارات وشعبها جراء هذا الهجوم الآثم لميليشيات الحوثي الذي يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية. وقدم التعازي والمواساة لأسرة المواطن الباكستاني الذي راح ضحية الهجوم، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

فيما أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج في بيان صادر عنه أمس، الهجوم الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي، وأسفر عن وفاة ثلاثة مقيمين وجرح آخرين، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية باعتبارها تعدياً صارخاً على القوانين والأعراف الدولية.

وقال الأمين العام للمركز الدكتور ايهان جاف، إن إصرار جماعة الحوثي على استهداف المدنيين والأماكن المأهولة بالسكان في الإمارات والسعودية يؤكد أنها جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء الغاشم أزال الحجاب عن النوايا الحقيقية السيئة لميليشيا الحوثي الإرهابية الخطيرة، ما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية وهو ما يؤدي إلى عرقلة عملية السلام في اليمن ومهام المبعوث الأممي في اليمن.

ودعا الدكتور جاف المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل محاسبة القيادات الحوثية عن هذه الجرائم التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، والعمل على تفعيل الآليات الدولية المعنية بتصنيف ومساءلة القيادات الحوثية الإرهابية أمام المحاكم الجنائية الدولية، من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على أعمال العنف والإرهاب وترسيخ قواعد السلام في المنطقة العربية.

• ولي عهد أبوظبي أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة الرئيس الإندونيسي، ومشاعره الصادقة التي أبداها تجاه دولة الإمارات.



• قيرغيزستان و«العربي الأوروبي» يدينان الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت ومناطق مدنية في الإمارات.

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