محمد بن زايد يتلقى اتصالات هاتفية من السيسي والرئيس الإسرائيلي وولي عهد الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات هاتفية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أدانوا خلالها الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات مؤكدين وقوفهم إلى جانب الإمارات، ورفضهم لأي مساس بأمنها أو استقرارها .

فقد تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوت المسلحة، اتصالاً هاتفياً من عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة شدد خلاله على إدانة مصر واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية .. مؤكداً وقوف مصر إلى جانب الإمارات، ورفضها لأي مساس بأمنها أو استقرارها.

وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاتصال، عن دعم مصر لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لضمان أمنها وسيادتها في مواجهة العدوان الحوثي الآثم والمخالف لكل القوانين والأعراف الدولية .. مؤكداً ارتباط أمن دولة الإمارات واستقرارها بالأمن القومي المصري وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما قدم الرئيس السيسي تعازيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الاعتداءات الإرهابية الحوثية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على مواقفه ومشاعره الأخوية الصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من يتسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، أدان فيه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع مدنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكداً رفض بلاده لهذه الاعتداءات، وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها.

وقدم الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس الإسرائيلي على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة أعرب خلاله عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن قتلى ومصابين مدنيين وترويع الآمنين.

وأكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال الاتصال .. تضامن الكويت ووقوفها قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب دولة الإمارات وشعبها الشقيق.

كما أعرب سموه عن تعازيه بضحايا الاعتداء الإرهابي وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين .. وقال "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها الشقيق من كل مكروه".

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها سمو ولي عهد الكويت تجاه دولة الإمارات سائلاً المولى تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها الشقيق من كل مكروه.

الرئيس العراقي يدين -

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق .. عبر خلاله عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى .. مشدداً على دعم بلاده لدولة الإمارات والتضامن معها والرفض الكامل لأي تهديد لأمنها وسيادتها.

كما قدم الرئيس العراقي - خلال الاتصال - تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا هذه الهجمات الإجرامية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فخامة الرئيس العراقي على موقفه وما أبداه من مشاعر طيبة وصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله أن يجنب العراق الشقيق كل مكروه.

رئيس الاتحاد الإفريقي-

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة رئيس الاتحاد الإفريقي .. أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وأسفرت عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي إن حكومة بلاده والاتحاد الإفريقي يستنكران بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشات الحوثي في دولة الإمارات العربية المتحدة .. مؤكداً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية وتعد تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتي تهدد استقرار المنطقة وسلامها.

وأعرب عن تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها فيلكس تشيسكيدي تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنيا لبلاده وشعبه الصديق دوام الأمن والاستقرار.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين -

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة..عبر خلاله عن إدانة بلاده الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات.

وأكد تضامن جمهورية باكستان الإسلامية مع دولة الإمارات ووقوفها معها على خلفية هذه الاعتداء الإرهابية ورفضها أي تهديد لأمن الإمارات وسيادتها.

كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال تعازيه في ضحايا هذه الاعتداءات متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره إلى دولة عمران خان لموقفه وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها داعياً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news