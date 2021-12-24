بوتين يعلن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.

وقال بوتين: "الليلة، أو بالأحرى في الصباح، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، هذا هو أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية".

وأضاف بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم: "تم إجراء الاختبارات بنجاح وبدون أخطاء، إن هذا حدث عظيم في البلاد وخطوة مهمة في زيادة أمن روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية".

وتابع: "أشكر الجميع على هذه النتيجة وأوجه لجميع المطورين والمصممين والمهندسين والعاملين وجميع المشاركين في هذا العمل أصدق عبارات الامتنان".

وفي وقت سابق، نشرت وزارت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتجربة نجاحة فردية للصاروخ.

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.

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