16 طائرة صينية تخترق الدفاع الجوي لتايوان

المصدر: ا ف ب

قالت الحكومة التايوانية اليوم الأحد إن الصين أرسلت 16 طائرة إلى داخل منطقة الدفاع الجوي للبلاد، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا منذ الموجة الأخيرة من طلعات الطائرات الحربية اليومية في أوائل أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني اخترقت أمس السبت منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غرب البلاد، بما في ذلك 10 طائرات مقاتلة من طراز جيه-16 وست مقاتلات من طراز جيه-10.

وتابعت الوزارة أن سلاح الجو التايواني أصدر تحذيرات عبر الراديو وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية لمراقبة تحركات الطائرات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصين نفذت خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضي 150 طلعة جوية حربية على منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وخلال الفترة من 6 إلى 15 من نفس الشهر، لم تقم الصين بأي طلعات جوية حربية باستثناء ارسال ثلاث طائرات حربية في 10 أكتوبر، اليوم الوطني لتايوان.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واصلت الصين تنفيذ طلعات جوية يومية، باستثناء أيام 23 و 30 من الشهر الماضي و 3 نوفمبر الجاري. وكان أقصى عدد من الطائرات الذي يدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية خلال تلك الفترة الزمنية هو ثماني طائرات.

وجاءت طلعات الطائرات الحربية الصينية يوم السبت بعد يوم من انتهاء زيارة وفد رسمي من البرلمان الأوروبي إلى تايبيه استغرقت ثلاثة أيام للتعرف على تجربة تايوان في مكافحة المعلومات المضللة.

وقال البرلمانيون الأوروبيون يوم الجمعة إن زيارة تايوان ليست استفزازا لأن القرار اتخذ اعتمادا على مصالح المواطنين الأوروبيين.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان وغيرها من الدول.



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