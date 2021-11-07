إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بتهم "مخالفات إدارية"

المصدر: طرابلس - أ ف ب

أعلن المجلس الرئاسي الليبي مساء السبت أنّه أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر وأحالها على لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب "مخالفات إدارية"، في خطوة تأتي قبل ستّة أيام من استضافة باريس مؤتمراً دولياً حول ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إنّ الرئاسة فتحت تحقيقاً في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش.

من جانبه قال موقع "المرصد"، إنّ الوزيرة اتّخذت قرارات في السياسة الداخلية من دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

ونصّ قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً.

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