«الجنائية الدولية» تطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد من يحكم أفغانستان

المصدر: لاهاي - رويترز

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إنها لا تستطيع اتخاذ قرار بخصوص طلب من الادعاء باستئناف التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان إلى حين يكون بمقدورها تحديد من يمثل البلاد في الهيئات الدولية.

وطلب القضاة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والهيئة الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية المساعدة في تحديد أي جماعة تحكم أفغانستان بشكل رسمي من منظور القانون الدولي.

وطلبت الهيئة ردا بحلول الثامن من نوفمبر.

وكان المدعي العام كريم خان طلب من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في التحقيق وقال إنه لا داعي لتحديد من الذي يحكم أفغانستان.

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