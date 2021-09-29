البحرين تحيل أشخاصا للنيابة تملكوا عقارات تملكوا عقارات بأموال مشبوهة محولة من قطر

المصدر: المنامة - بنا

في إطار جهود مملكة البحرين لمكافحة الإرهاب وتمويله، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة التحريات المالية قامت بإحالة عدد من الأشخاص للنيابة العامة، لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع أحد الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي والذي تم تصنيفه وإدراجه في قائمة الإرهاب لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016 تزامناً مع تصنيف المجتمع الدولي لهذا الكيان الإرهابي.

وأوضحت إدارة التحريات المالية أنها كانت قد باشرت أعمال البحث والتحري، وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، استنادا إلى المعلومات التي تلقتها ومفادها قيام عدد من الأشخاص بأنشطة تجارية مشبوهة، منوهة إلى أنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة بتعقب أعمالهم المالية، أسفرت التحريات عن قيام أحد العناصر المتواجدة في دولة قطر والمرتبطة بكيان حزب الله الإرهابي وتمثل أحد أذرعه التمويلية، بإجراء تحويلات مشبوهة للمذكورين بمبالغ مالية طائلة من تلك الدولة.

وأكدت التحريات، أن هذه التحويلات تسلمها عدد من الأشخاص، الذين قاموا بتملك عقارات في مملكة البحرين، بغرض التمويه والاستفادة من عوائد الأموال لأغراض التمويل الإرهابي، موضحة أنه تم التحفظ على هذه العقارات في إطار الاجراءات القانونية المتخذة.

جدير بالذكر أن جهود مملكة البحرين في محاربة الإرهاب وتمويله، تجد تقديراً دولياً واسعاً.

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