غواصة نووية روسية تطلق صاروخ "قاتل حاملات الطائرات".. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أطلقت الغواصة الروسية "أريول"، التي تعمل بالطاقة النووية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "جرانيت" على هدف سطحي في ساحات التدريب القتالية للأسطول في بحر بارنتس.

يأتي ذلك ضمن تمارين مع مجموعة استكشافية في القطب الشمالي، حيث أطلقت الغواصة الصاروخ "جرانيت" من الماء.

كان الهدف التقليدي على بعد أكثر من 100 كيلومتر.

والغواصة لديها نظام صاروخي فريد مضاد للسفن قادر على ضرب العدو على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر.

وعرضت روسيا لأول مرة صاروخ "جرانيت"، الملقب بـ "قاتل حاملات الطائرات"، في معرض الصناعات الحربية الذي أقيم بحديقة في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو عام 2016.

والصاروخ المضاد للسفن، والذي تفوق سرعته سرعة الصوت، أطلق عليه اسم "قاتل حاملات الطائرات" نظراً لقوته وسرعته. وتستعمل السفن وكذلك الغواصات الروسية هذا النوع من الصواريخ.

وهو يعد أول صاروخ يتم تجهيزه بعقل اصطناعي يسمح له بتأدية وظيفته وفق مبدأ "أطلِقه وانسَ"، أي أن المطلوب فقط هو اكتشاف الهدف وإطلاق دفعة صواريخ نحوه، بعد ذلك تقوم الصواريخ بتتبع الهدف وتقاسم الأدوار فيما بينها لاستهداف الأماكن الأكثر خطورة فيه، أي في حاملة الطائرات المستهدفة به.

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