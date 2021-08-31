تقرير: عباس طلب من غانتس رفات فلسطينيين ووقف عنف المستوطنين

المصدر: عواصم - د ب أ

كشفت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقائهما مؤخرا استعادة رفات النشطاء الفلسطينيين لدى إسرائيل ووقف عنف المستوطنين.

وذكرت الهيئة أن عباس طلب من غانتس العمل على إعادة العشرات من جثث النشطاء التي تحتفظ بها إسرائيل، وأضافت أن غانتس أجاب بأن إسرائيل ستدرس الطلب.

كما طلب عباس بوقف دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ"، والعمل ضد عنف المستوطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الفلسطينية مقسمة في اتفاقية أوسلو الثانية إلى ثلاثة أقسام: المنطقة "أ" وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية، والمنطقة "ب" وتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، والمنطقة "ج" وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة، ما عدا على المدنيين الفلسطينيين.

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