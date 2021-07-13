صرخة شاب أمام جثمان والدته تهز العراق .. فيديو

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو لشاب يصرخ وهو ينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مركز عزل مصابي كورونا بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وبدا الشاب هادئاً قبل أن ينزع الغطاء للتعرف على جثمان والدته، وفي لحظة واحدة قام بالصراخ وهو ينادي "يا أمي"، ونزع ملابسه وهو يصرخ بشدة من هول الصدمة.

واندلع الحريق الليلة الماضية وأودى بحياة 64 شخصاً على الأقل، وأكدت مصادر عراقية أن بعض ضحايا حريق مركز العزل لازالوا تحت الأنقاض.

وغرّد الرئيس العراقي برهم صالح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً إن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هي نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.

وأضاف صالح أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئاً بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين، وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الكاظمي قرر البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فوراً إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً، وسحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.

وقرر رئيس الوزراء العراقي أيضاً توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.

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