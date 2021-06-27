الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات واسعة لتشكيل حكومة جديدة

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

بدأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل بعجي، وأعضاء من المكتب السياسي. كما كشفت أن الرئيس تبون استقبل وفداً عن ممثلي الأحرار (المستقلون).

وينتظر أن تشمل المشاورات كل الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية، بحسب بيان سابق للرئاسة. وكان الرئيس تبون قبل الخميس استقالة حكومة الوزير الأول عبدالعزيز جراد، وكلفها بتصريف الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل بعجي، في مؤتمر صحافي، إنه بحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وملف تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه قدم عرضاً للرئيس لدخول الحكومة وليس اسماً لقيادتها. وأشار بعجي إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون له أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية بالنظر لتصدره نتائج الانتخابات النيابية، مبرزاً أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية وستتحمل مسؤولياتها السياسية.

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