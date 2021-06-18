بالصور.. اعتقالات وإصابات إثر مواجهات في المسجد الأقصى

المصدر: القدس - أ ف ب

ذكرت الشرطة ومسعفون أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الجمعة 10 فلسطينيين خلال مواجهات في حرم المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، فيما أصيب تسعة أشخاص عندما رشق المتظاهرون الحجارة وأطلق عناصر الأمن الرصاص المطاطي.

وقال مراسل فرانس برس إن نحو ألف شخص تجمعوا خلال صلاة الجمعة ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية.

وأضاف أن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة على الشرطة التي دهمت الموقع.

وأفادت الشرطة في بيان «بدأ عشرات الشبان بالإخلال بالنظام وإلقاء الحجارة على الشرطة» مضيفة أنه «تم توقيف 10 مشتبه بهم».

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح من بينهم ثلاثة نقلوا إلى المستشفى جراء «الضرب والقنابل المطاطية والصوتية».

وجاءت المواجهات بعد تظاهرات للفلسطينيين ضد القوميين اليهود الذين خرجوا في مسيرة الثلاثاء في القدس الشرقية رددوا خلالها عبارات مهينة.

وتصاعدت مواجهات الشرطة مع المصلين الفلسطينيين مطلع مايو وتسببت بأكثر المعارك دموية منذ سنوات إثر اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وكان الجمعة اليوم الثاني من الاحتجاجات الفلسطينية. وقبل ذلك بيوم، قالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية أشخاص تظاهروا عند باب العمود، مدخل المدينة القديمة، حيث تجمع المشاركون في مسيرة اليهود القوميين.

وتظاهر فلسطينيون الجمعة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة ضد توسيع مستوطنة يهودية على أراضي قرية بيتا.

وذكر الهلال الأحمر أن 47 شخصا أصيبوا بجروح جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

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