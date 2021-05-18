بوتين يعلن عن إطلاق وشيك للقاح روسي رابع مضاد لكورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مهتمة بالتعاون مع الشركاء الأجانب في مكافحة فيروس كورونا، وسيتم قريبا إطلاق لقاح روسي رابع ضد كورونا.

وقال بوتين اليوم في خطاب أمام السفراء الأجانب: «روسيا مهتمة بالتعاون مع الشركاء الأجانب في مكافحة الوباء العالمي. لقد تمكنا بسرعة من تطوير ثلاثة لقاحات فعالة خاصة بنا ضد عدوى فيروس كورونا. وسيتم إطلاق اللقاح الرابع قريبًا، ويكتسب التطعيم زخمًا «سبوتنيك».

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا،»سبوتنيك V«، من تطوير مركز»غامالي«لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس»كورونا«المتسجد، وهما لقاح»إبيفاك كورونا«أنتجه مركز»فيكتور«التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريبنادزور) ولقاح»كوفيفاك«الذي طوره مركز»تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.



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