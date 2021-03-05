الإمارات ضمن 3 دول بالعالم يتساوى عدد الرجال والنساء في برلماناتها

المصدر: جنيف - رويترز

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الجمعة، في تقريره السنوي (النساء في البرلمان) أن دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة، ضمن ثلاث دول في العالم يتساوى عدد الرجال والنساء في برلماناتها.

وقال الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم 179 برلمانا وطنيا و13 برلمانا إقليميا إن أكثر من ربع أعضاء برلمانات العالم من النساء بعد أن زاد عددهن قليلا خلال عام 2020.

وجاء في تقريره السنوي (النساء في البرلمان) «رغم أن التقدم كان مطردا خلال السنوات الماضية فإنه ما زال بطيئا بطئا مؤلما»، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الاتحاد الذي يتخذ من جنيف مقرا له «بالمعدل الحالي، ستمضي 50 سنة أخرى قبل تحقيق التساوي بين الجنسين في برلمانات العالم».

وشكلت النساء 25.5 % من أعضاء البرلمانات في 2020 بزيادة نسبتها 0.6 % على عام 2019. وفي عام 1995 كانت نسبة النساء 11.3 % فقط.

ويتساوى عدد الرجال والنساء في برلمانات ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وكوبا ورواندا.

وهناك دول لا توجد نساء في برلماناتها، مثل بابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وفانواتو.

وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ للصحافيين إن تحديد حصص لتمثيل المرأة أمر مهم لإحراز المزيد من التقدم. وأشاد بالتقدم في دول مثل الولايات المتحدة حيث نسبة النساء في الكونغرس بمجلسيه 26.9 %.

وإجمالا توجد في الأميركتين أعلى نسبة من المشرّعات وهي 32.4 %، بينما توجد أقل نسبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي 17.8 %.

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