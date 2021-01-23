واشنطن تمنح بغداد 20 مليون دولار لتأمين «المنطقة الخضراء»

المصدر: بغداد - متابعات

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية.

وقالت السفارة في بيان إن الدعم يشمل «تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة».

ووفقا للبيان «قدم كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة العميد جون تايكرت التقرير النهائي من فريق المسح إلى قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية اللواء الركن حامد مهدي الزهيري».

وأضاف البيان أن «هذا التسليم يمثل إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية».

ولطالما تعرضت المنطقة الدولية المعروفة باسم «المنطقة الخضراء» لهجمات بالصواريخ التي تطلقها المليشيات.



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