آخر تطورات انتشار "كورونا" في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- حجر جديد في إنكلترا: في مواجهة تفشي فيروس كورونا المتحوّر، بدأ حجر ثالث في بريطانيا وعدت الحكومة بأنها ستستخدمه لتلقيح ما يقرب من 14 مليون شخص بحلول منتصف فبراير.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء، أصيب أكثر من 1,12 مليون شخص بالفيروس في إنكلترا الأسبوع الماضي، أو ما يعادل واحد من كل 50 مواطنا كما تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة الثلاثاء في المملكة المتحدة.

- هولندا تطلق حملة التطعيم: تلقت ممرضة أول جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في هولندا الأربعاء، وهي آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تطلق حملتها للتطعيم وسط انتقادات متزايدة لبطء العملية.

فقد بدأت حملة التطعيم في 27 ديسمبر في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقبل شهر تقريبا في المملكة المتحدة.

- الاتحاد الأوروبي يجيز لقاح موديرنا: أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الاربعاء أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها امستردام في بيان إن "وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الاشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا".

ويتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين عند 20 درجة مئوية تحت الصفر خلافا للقاح فايزر-بايونتيك الذي لا يمكن تخزينه على المدى الطويل إلا بدرجة حرارة متدنية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ما أجبر المجموعة على تطوير حاويات خاصة لعملية نقله.

- عزل منطقة في الصين: قطعت الطرق الرئيسية المؤدية إلى شيجياتشوانغ صباح الأربعاء في محاولة من السلطات الصينية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في هذه المدينة الكبيرة الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب بكين.

كما أغلقت كل مدارس المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

- انهيار سوق السيارات البريطاني: شهد سوق السيارات في المملكة المتحدة تراجعا بنسبة 29,4 في المئة عام 2020 بسبب التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الوباء مع تسجيل 1,63 مليون سيارة جديدة، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1992.

- إصابة نجمة في رياضة كرة القدم بالفيروس: أعلنت نجمة كرة القدم النسائية أليكس مورغان، المتوجة مع المنتخب الأميركي بلقب بطلات العالم مرتين، أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء اكتشاف ثلاث حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى الحارس سكوت كارسون ولاعب الوسط الشاب كول بالمر وأحد العاملين في طواقم الفريق.

- أكثر من 1,86 مليون وفاة -أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 1,86 مليون شخص في أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسميّة الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

وتم تسجيل أكثر من 86,39 مليون إصابة منذ بداية انتشار الوباء.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء إذ سجلت 357,377 وفاة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، تليها البرازيل (197,732) والهند (150,114) والمكسيك (128,822) وايطاليا (76329).

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