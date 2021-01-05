محمد بن راشد يرأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية

المصدر: دبي - وام

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد الدولة إلى الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ويرافق سموه وفد رفيع يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد بن حماد الشامسي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية .

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