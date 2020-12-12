الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح "فايزر" ضد "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعطت الولايات المتحدة موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ممهدة الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد، فيما وعد الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بأن أول جرعة ستكون خلال أقل من 24 ساعة.

وبضغط من ترامب لتسريع منح التصريح الطارئ، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) أنها أعطت موافقتها على استخدام اللقاح.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك، ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

ورحب الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بهذا النبأ وقال على "تويتر": "اليوم حققت بلادنا معجزة طبية، بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد"، مشيراً إلى أن أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة.

وأوضح ترامب أن حكام الولايات سيُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقاها أولاً، وتابع: "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً، ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية، أوّل مَن يتلقاها".

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