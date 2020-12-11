الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية سابعة إلى السودان لدعمها في مكافحة "كوفيد-19"

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس " كوفيد-19".

وقال سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي: "تعد السودان من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر إبريل الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر التسعة الماضية، إلى أن بلغت في مجملها 230 طنا حتى اليوم، منها 130 طناً مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية".

وأضاف: "أن الاستمرار في تسيير الجسر الجوي من المساعدات الطبية الإماراتية إلى السودان، يؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وحرص الإمارات على مواصلة الدعم للقطاع الصحي في السودان وتعزيز الخطط الحكومية، من خلال تقديم الدعم المباشر للعاملين في القطاع الطبي من الأطباء والممرضين والأجهزة الفنية في مواجهة الجائحة".

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