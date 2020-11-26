الإمارات تدعو إلى دعم السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لأفغانستان لتنعم بالسلام والاستقرار، والعمل على مكافحة الإرهاب الذي تسبب في خسائر فادحة للشعب الأفغاني، ودعم أفغانستان لضمان تحقيقها أهداف التنمية المستدامة المنشودة، والعمل على تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في مجال إرساء السلام والأمن في أفغانستان، لأنه فقط من خلال إشراك المرأة في عملية السلام، سنتمكن من تحقيق سلام ذي معنى ودائم.

جاء ذلك خلال البيان، الذي أدلت به الهاشمي خلال فعاليات «مؤتمر أفغانستان 2020»، الذي عقد افتراضياً يوم 24 نوفمبر الجاري، باستضافة أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، لتنسيق الدعم الدولي للتنمية في أفغانستان.

وأشارت أنه قبل ثلاث سنوات، نعت الإمارات مواطنيها شهداء العمل الإنساني الذين استشهدوا في هجوم إرهابي بقندهار، أثناء تأدية واجبهم لتدشين مشروعات إنسانية تخدم شريحة واسعة من أطياف الشعب الأفغاني، مؤكدة أن الإمارات ستظل صارمة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بكل أشكاله. وقالت الهاشمي إن الإمارات في إطار إدراكها أهمية تنمية الوعي في المجتمع الأفغاني، للقضاء على الفكر المتطرف، قامت بتقديم تدريب أكثر من 20 ألف إمام في أفغانستان، لنشر التسامح والتوعية حول قيم الوسطية والتسامح.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أسهمت دولة الإمارات بأكثر من 1.7 مليار دولار، كمساعدات إنسانية وتنموية للشعب الأفغاني. وخلال جائحة «كوفيد-19» تم تقديم مساعدات طبية عاجلة، لمساعدة الكادر الطبي والعاملين في خط الدفاع الأول، على مواجهة تداعيات تلك «الجائحة».

واختتمت البيان بالإشارة إلى جهود الإمارات في العمل على تمكين المرأة بأفغانستان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news