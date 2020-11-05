إيطاليا تفرض حظر التجول ليلاً لمواجهة تفشي «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

وقّع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مرسوماً يفرض حظر تجوّل في كل أراضي البلاد، اعتباراً من اليوم، من الساعة 10 مساء وحتى الخامسة صباحاً، حتى الثالث من ديسمبر المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما سجلت روسيا حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات اليومية جراء الفيروس.

وبموجب المرسوم، الذي أصدره رئيس الوزراء الإيطالي، ستُقسّم المناطق الإيطالية الـ20 إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء، بناءً على خطورة الوضع الوبائي فيها، وستُفرض في كل منطقة قيود متفاوتة، وستُغلق الثانويات وكذلك ستُقفل المراكز التجارية أبوابها في عطل نهاية الأسبوع.

وجاء قرار الحكومة الإيطالية غداة تظاهرات حاشدة في مدينة بريشا، احتجاجاً على قيود الإغلاق.

وسجّلت إيطاليا، أول دولة تفشى فيها الوباء بأوروبا، في فبراير الماضي، أكثر من 39 ألف وفاة من أصل أكثر من 750 ألف إصابة.

وفي البرتغال، دخل القسم الأكبر من البلاد في عزل جديد، أمس، أقلّ صرامة من ذلك الذي فُرض في الربيع، لكن الحكومة قد تفرض قريباً تدابير أكثر صرامة.

ويشمل العزل قرابة 70% من السكان، البالغ عددهم نحو 10 ملايين، وسيبقى سارياً لمدة لا تقلّ عن أسبوعين. وبات العمل عن بُعد إلزامياً، لكن المدارس ستبقى مفتوحةً وكذلك المتاجر والمطاعم التي ينبغي أن تغلق أبوابها باكراً.

إلى ذلك، أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 47.49 مليوناً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و213897 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 389 حالة وفاة و19768 إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هاتين الحصيلتين للوفيات والإصابات هما الأكبر اللتان يتم تسجيلهما بروسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، أن إجمالي المصابين تجاوز المليون و693 ألف إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 29217 حالة.

وتماثل 15567 مريضاً للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليوناً و266 ألف شخص.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وأعربت جامعة أوكسفورد، أمس، عن أملها في تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاحها المرشح للوقاية من مرض «كوفيد-19» في الشهر المقبل، ما يزيد الآمال في أن تتمكن بريطانيا من بدء توزيع لقاح ناجح في أواخر ديسمبر المقبل أو أوائل 2021.

وقال كبير باحثي تجارب اللقاحات في «أوكسفورد»، آندرو بولارد، لنواب بريطانيين، متحدثاً عن تقديم نتائج التجارب هذا العام: «أنا متفائل بأننا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام».

وأوضح أن تحديد ما إذا كان اللقاح ناجعاً أو لا سيكون خلال العام الجاري على الأرجح، وبعدها ستراجع جهات تنظيمية البيانات بعناية، ثم يُتخذ القرار بشأن من يجب أن يحصل على لقاح «أوكسفورد».

«أوكسفورد» تأمل إصدار نتائج تجارب لقاحها ضد «كورونا» الشهر المقبل.

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