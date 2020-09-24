قرقاش يبحث مع ملادينوف تطوّرات السلام في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة.

وتبادل وزير الدولة للشؤون الخارجية مع المسؤول الأممي - خلال اللقاء الذي جرى اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية لا سيما معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بينهما.

وشدد قرقاش على موقف دولة الإمارات الداعم لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأكد دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. و أعرب عن أمله في أن تخلق التطورات الإيجابية في المنطقة بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات ومملكة البحرين فرصة لإعادة انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضات بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وشدد قرقاش على أن دولة الإمارات كانت على الدوام حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة وستبقى كما كانت طوال العقود الماضية داعما للأشقاء الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام العادل والشامل.

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