الكويت.. تكليف القطاعات الأمنية برصد التجمعات والولائم

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت مصادر أمنية في الكويت عن تلقي وزارة الداخلية كتاباً رسمياً من وزارة الصحة، ينص على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق مخالفي الاشتراطات الصحية، وغير الملتزمين بتعليمات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتجمعات والولائم، وتجاهل الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ونص الكتاب على أن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة، من السلطات الصحية فيما يخص التجمعات، أدى إلى ارتفاع في عدد الحالات المصابة خلال الفترة الأخيرة بسبب تجاهل الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقالت المصادر حسب «القبس»، إن وزارة الداخلية وفور تلقيها الكتاب، عممت علي بعض القطاعات الميدانيه المعنية، بالأمر وهي قطاعات الأمن العام والأمن الجنائي والنجدة، وطالبتهم بمتابعه جميع الإعلانات حول التجمعات والولائم وإحالة منظميها والمشاركين فيها إلى جهات التحقيق فوراً بلا تهاون ولا استهتار.

وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، ونصت على ضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين وغير الملتزمين، مؤكدة أن الآمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح لقله غير ملتزمة وغير مدركة لخطورة الوباء بهدم مجهود استمر أكثر من 6 أشهر، لاحتواء الوباء والسيطرة عليه.

وأضافت المصادر أن القطاعات الأمنية الميدانية، وفور تلقيها التعليمات تواصلت بالفعل مع بعض أصحاب الدعوات الذين تم رصدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت لهم مخالفتهم للقانون وأن عدم تراجعهم عن تلك التجمعات والولائم سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض أصحاب تلك الدعوات، استجاب وأبدى مرونة وتعاون مع رجال الآمن وأعلن عن اعتذاره للمدعوين استجابته لتعليمات وزارة الداخلية.

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