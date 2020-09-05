«كوفيد-19» يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت حصيلة جديدة، نشرها موقع جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفاعاً مطرداً لضحايا فيروس «كوفيد-19» حول العالم، حيث حصد الوباء حتى الآن حياة نحو 875 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 26.6 مليوناً.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة، أمس، عن جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً جراء تفشي الوباء إلى نحو 188 ألفاً، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 6.2 ملايين.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بلغت حصيلة الوفيات 125500 حالة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.1 ملايين إصابة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الهند أربعة ملايين، وسجلت فيها نحو 70 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ومن حيث عدد الإصابات حلت روسيا في المرتبة الرابعة، حيث سجلت فيها حتى الآن أكثر من مليون و15 ألف إصابة و17649 وفاة.

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