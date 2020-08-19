السيسي يطالب الجيش بالاستعداد والجاهزية القتالية لحماية أمن مصر

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، حسبما أفاد بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووفق المتحدث الرسمي، فإن الرئيس المصري «وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في الأفرع كافة والتخصصات ونظم التسليح».

كما وجه السيسي التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري، حسبما أفاد موقع «بوابة الاهرام» الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news