قرقاش: معاهدة السلام مع إسرائيل تحوّل استراتيجي إيجابي للعرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل تمثل «تحولاً استراتيجياً إيجابياً للعرب»، مؤكداً أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة، مشيراً إلى أن «تغيير المشهد ضروري، لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي، كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية».

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيد العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لايزال بعيداً».

وقال في تغريدة أخرى: «بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية ولا تضيع، بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات».

واختتم قرقاش التغريدات، بالقول: «الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة آسنة، فتغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي، كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية. ومن هنا، فإنّ المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام، وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب».

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