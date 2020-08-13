"الإمارات رسالة سلام" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "ما عجز عنه الآخرون تحققه الإمارات"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #الإمارات_رسالة_سلام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الإعلان عن الاتفاق الأميركي الإسرائيلي الإماراتي القاضي بإيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات واسرائيل وصولاً الى علاقات ثنائية.

وحقق الوسم، منذ صدور البيان الثلاثي المشترك، عدد مشاهدات تزيد على '' 56 مليون " مشاهدة حول العالم حتى اللحظة.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن فخرهم وإعجابهم بدولة الإمارات، وذلك لنجاح جهودها بتمهيد الطريق لاستعادة الحق الفلسطيني ووقف ضم اسرائيل لأراضي الضفة الغربية.

وقال آحد المغردين: "نجاح جهود الإمارات تمهّد الطريق لاستعادة الحق الفلسطيني ووقف إجراءات ضم أراضي الضفة الغربية لـ إسرائيل وتقطع الطريق على كل من يحاول استغلال القضية في تنفيذ أجندات جهات تتاجر بمصير فلسطين وشعبها".

وقال آخر: "الإمارات تنجح في مساعيها لوقف إجراءات إسرائيل في ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وتعطي دفعة لـ عملية السلام بما يضمن للفلسطينيين حصولهم على حقوقهم المشروعة في إنشاء دولتهم.. #الإمارات_رسالة_سلام ".

كما اعتبر مغردون أن ما توصلت إليه الإمارات من خلال هذا الاتفاق، انجازا تاريخيا للعرب والمسلمين والعالم أجمع، فقال أحدهم: "ما عجز عنه الآخرون تحققه الإمارات.. الامارات تحقق انجازا تاريخيا للعرب والمسلمين والعالم. وتوقف خطة اسرائيل بضم الاراضي الفلسطينية وكافة المستوطنات التي أقيمت بطريقة غير شرعية على أراضي فلسطينية".

من جانب آخر، وجد مغردون أن الجهود التي كانت ولا زالت تبذلها الإمارات تأتي تأكيدا على الدعم التاريخي واللامحدود للقضة الفلسطينية و لحق الفلسطينيين في تأسيس دولة مستقلة. فقالت إحدى المغردات: "الجهود التي بذلتها الإمارات في وقف إجراءات ضم أراضي الضفة الغربية تأتي تأكيدا للدعم الإماراتي التاريخي واللامحدود للقضية الفلسطينية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة فلسطين".

وفي السياق نفسه، أكد المغردون على أن الإمارات كانت ولا زالت حاملة لرسالة السلام وداعمة لها، منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم، فقالت إحدى المغردات: "الإمارات منذ قيامها وهي تحمل السلام الى كل بقاع العالم".

وقال آخر: "الخطوة الإماراتية سيكون لها الدور الكبير في نشر قيم التعايش والتسامح والسلام بين جميع شعوب العالم من منطلق احترام حق الإنسان في الحياة الآمنة والكرامة الإنسانية #فلسطين #الإمارات".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن مساء اليوم، أنه تم الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما تم الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً الى علاقات ثنائية، فيما صدر بيان مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات حول هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news