الإمارات ترسل مساعدات إلى جنوب السودان لمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جنوب السودان، وسيستفيد منها أكثر من 7.5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان، محمد سالم أحمد مسعد الراشدي: «إن دولة الإمارات تولي تنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة اهتماماً كبيراً، وذلك انطلاقاً من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف الشعوب».

وأضاف أن «إرسال المساعدات الطبية إلى جنوب السودان يأتي في إطار دعم الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها، في مواجهة فيروس كورونا المستجد».

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى الأمس أكثر من 1100 طن من المساعدات إلى أكثر من 74 دولة، استفاد منها نحو 1.1 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

1100 طن من المساعدات أرسلتها الإمارات إلى أكثر من 74 دولة.

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مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية استفادوا من المساعدات الإماراتية.

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