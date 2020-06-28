إغلاق بيت لحم للمرة الثانية لمواجهة انتشار جديد لـ «كورونا»

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

أعلن محافظ بيت لحم، أمس، إغلاقها لمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد، بالمدينة السياحية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المحافظ، كامل حميد، في بيان، أن «الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية».

وأضاف: «سيتم نشر الحواجز الأمنية، واستنفار لجان الطوارئ، لضمان تنفيذ (القرار) تحت طائلة المسؤولية».

وهي المرة الثانية التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية، في الخامس من مارس الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس، 33 إصابة إضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 إصابة في بقية مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سجلت في الضفة الغربية، حتى الآن، تجاوز 1000، بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، في 20 الجاري، إغلاق مدينتَي الخليل لخمسة أيام ونابلس لـ48 ساعة للسبب نفسه.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، قبل أيام، من موجة جديدة لانتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أغلب الإصابات في الضفة الغربية مصدرها الرئيس العمال الفلسطينيون العاملون داخل إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل أنها ستمنع عودة العمال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، بدءاً من اليوم وحتى 27 من يوليو، في سياق مواجهة الفيروس.

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